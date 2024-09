Schlossbergschule: Manche Stadträte fühlen sich übergangen

Die Planungen für eine Kleinsporthalle im südlichen Bereich des Schlossbergs sollen auf den Weg gebracht werden. Einen entsprechenden Beschluss hat Landsbergs Stadtrat am Mittwoch gefasst. In der Sitzung wurde die Informationspolitik der Stadt kritisiert – nicht nur von der CSU-Fraktion, die ihren Unmut bereits in einer Anfrage geäußert hatte. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) fällt es laut eigener Aussage hingegen schwer, „die künstliche Aufregung nachzuvollziehen“.

Dominik Stenzel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schlossbergschule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Doris Baumgartl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis