Schüler bauen bei der Landsberger Firma Assner eine Betonbank

Durch ein Berufsorientierungsprojekt bekommen junge Menschen Einblicke in die Bauberufe. Das Handwerk soll dadurch gestärkt werden.

Im Rahmen des Berufsorientierungsprojektes „Wir machen das“ der Bayerischen Bauwirtschaft öffnete das Bauunternehmen Assner in Landsberg seine Türen für Schüler. Acht Schüler sowie ihre Lehrkraft des sonderpädagogischen Förderzentrums Schule am Luisenhof waren laut einer Pressemitteilung vor Ort, um aktiv an einem dreitägigen Projekt teilzunehmen: dem Bau einer Betonbank.

Unter der pädagogischen Anleitung von Hubert Stadler und Sudhir Kamal aus dem BFZ (Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft) sowie der fachlichen Anleitung durch den Ausbilder Johann Magg (Firma Assner) setzten die Jugendlichen ihre handwerklichen Fähigkeiten in die Tat um. Das Projekt „Wir machen das“ zielt darauf ab, Jugendlichen die Vielfalt im Baubereich aufzuzeigen, praktische Erfahrungen zu ermöglichen und dadurch das Handwerk zu stärken.

Am letzten Projekttag bekommen die Schüler ein Zertifikat

Bei dem Projekt waren die Schüler in zwei Gruppen unterteilt. Eine Gruppe arbeitete an der Gestaltung der Betonbank im Freien, während die andere Gruppe drinnen bei den weiteren Arbeitsschritten angeleitet wurde. Auch eine Betriebsbesichtigung bei der Firma Assner stand auf dem Programm, gefolgt von weiteren Arbeiten. Nach den abschließenden Betonarbeiten am letzten Projekttag erhielten die Schüler, die laut der Pressemitteilung mit viel Fleiß und Freude dabei waren, ihre Zertifikate. Einer von ihnen wird ein weitergehendes Praktikum bei dem Unternehmen machen.

Auch das Schweißen wurde den Schülern näher gebracht. Foto: BFZ

Die Betonbank, die im Rahmen dieses Projekts entstanden ist, wird nach der Trocknung zur Schule transportiert. Dort wird sie, so hoffen die Organisatoren, einen zentralen Treffpunkt für die Schülerinnen und Schüler bilden. Das Projekt „Wir machen das“ richtet sich an Schülerinnen und Schüler bayerischer Mittelschulen und unterstützt sie bei ihrer Berufsorientierung. In schülergerechten Praxisprojekten, die in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Bauwirtschaft an der Schule umgesetzt werden, lernen interessierte Jugendliche typische Tätigkeiten ausgewählter Bauberufe kennen und können sie praktisch erproben. Das BFZ begleitet das Projekt mit der Organisation. (AZ)

