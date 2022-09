Landsberg

Schulbau am Schlossberg in Landsberg: Gibt es ein Ratsbegehren?

Der Blick von der Katharinenstraße in Landsberg aus Richtung Schlossberg. Mit dem Anbau im Norden würde die Heilig-Kreuz-Kirche dahinter verschwinden.

Plus Seit Monaten wird in Landsberg über den Anbau an die Schlossbergschule diskutiert. Jetzt könnte der Stadtrat entscheidende Weichen stellen.

Von Thomas Wunder

Seit einigen Monaten wird in Landsberg kontrovers und leidenschaftlich über den Standort für den geplanten Anbau an die Schlossbergschule diskutiert. "Nord oder Süd" ist dabei die Frage. Jetzt steht das Thema erneut im Stadtrat auf der Tagesordnung. Dabei sollen der aktuelle Planungsstand und eine Kostenschätzung vorgestellt werden. Zudem sollen die Stadträtinnen und Stadträte darüber entscheiden, ob die Frage "Nord oder Süd" über ein Ratsbegehren geklärt werden soll. Unsere Redaktion hat dazu bei der Bürgerinitiative "Rettet den Schlossberg" nachgefragt, die ihrerseits mit einem Bürgerbegehren einen Anbau im Norden verhindern möchte.

