Schwerer Unfall: B17 bei Landsberg drei Stunden gesperrt

Bei winterlichen Straßenverhältnissen stoßen auf der B17 bei Landsberg zwei Fahrzeuge zusammen. Fünf Personen werden dabei zum Teil schwer verletzt.

Am späten Samstagnachmittag ist es auf der B17 bei Landsberg zu einem weiteren Verkehrsunfall bei winterlichen Straßenverhältnissen gekommen. Wie die Polizei am Abend auf Nachfrage mitteilte, stießen zwischen dem Kreisverkehr West und Landsberg/Süd zwei Fahrzeuge frontal zusammen.

Laut Polizei kam die Fahrerin eines Kastenwagens, die in Richtung Süden fuhr, gegen 17.50 Uhr auf gerader Strecke auf die Gegenfahrbahn, mit ein Grund dafür dürfte dabei der anhaltend Schneefall gewesen sein. Sie kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw, in dem sich neben dem Fahrer eine Frau und zwei Kinder befanden. Bei der Kollision wurden die Fahrerin des Kastenwagens und der Fahrer des Pkw schwer verletzt, letzterer wurde eingeklemmt und musste erst von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden, bevor er mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Auch die Frau und die Kinder in seinem Auto wurden ins Krankenhaus gebracht, ebenso die Fahrerin des Kastenwagens.

Unfall auf der B17: Ein drittes Auto gerät bei Ausweichmanöver von der Straße ab

In der Folge verunglückte aufgrund des Unfalls noch eine weitere Autofahrerin. Sie kam aus Richtung Süden. Als sie den Unfallfahrzeugen ausweichen wollte, geriet sie in den Straßengraben. Die Frau blieb unverletzt. Der gesamte Sachschaden wird auf rund 27.000 Euro beziffert.

Nach dem Unfall war die B17 drei Stunden gesperrt, zunächst zur Versorgung der Verunglückten, danach musste aufgrund des starken Schneefalls und wegen festgefrorener ausgelaufener Flüssigkeiten erst der gesperrte Straßenabschnitt geräumt werden, bevor er für den Verkehr wieder frei gegeben werden konnte. (ger)

Lesen Sie dazu auch