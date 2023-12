Landsberg

05:30 Uhr

So hilft das PSU-Team Mitarbeitenden am Klinikum in Landsberg

Sabine Rittner, Bernadette Salanga und Dr. Elli Kaul (von links) leisten psychosoziale Unterstützung für MItarbeiter am Klinikum Landsberg. Foto: Regina Miller/Klinikum Landsberg