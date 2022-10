So stellt das Klinikum Unfallchirurgie und Orthopädie neu auf

Das Klinikum Landsberg strukturiert Unfallchirurgie und Orthopädie neu. Zwei neue Chefärzte stellen sich den Mitarbeitern vor.

Das Landsberger Klinikum ist derzeit in den Schlagzeilen. Angebliche Drohungen des Landrats im Verwaltungsrat sorgen ebenso für Gesprächsstoff wie interne Kritik an der Kommunikation von Klinikchef Marco Woedl. Der stellte bei der Mitarbeiterversammlung und anschließend bei einem Pressegespräch mit unserer Redaktion die Neustrukturierung der Unfallchirurgie und Orthopädie, deren neue Chefärzte und die neue Personaldirektorin vor.

Die Umstrukturierung der Bereiche Unfallchirurgie und Orthopädie hatten im Vorfeld unter einigen Mitarbeitern im Klinikum für Irritationen gesorgt. In einem Schreiben des Personalrats an Klinikvorstand, Landrat und Verwaltungsrat, das rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterzeichnet hatten, war unter anderem die Kommunikation über die geplanten Maßnahmen kritisiert worden. Zudem war bedauert worden, dass der im Klinikum beliebte Dr. Steffen Vennemann, Leitender Oberarzt im Fachbereich Unfallchirurgie und Orthopädie, gekündigt hatte. Laut Klinikchef Marco Woedl seien die Pläne für die Neuausrichtung mit Klinikleitung, Verwaltungsrat, Chefärztekonferenz und der Leitung der Unfallchirurgie/Orthopädie im Vorfeld besprochen worden. Personalrat und Mitarbeiter sollten zu einem späteren Zeitpunkt informiert werden. Das Protestschreiben kam Woedl zuvor.

Bei der Mitgliederversammlung am Mittwochnachmittag (5. Oktober), an der rund 90 Personen (das Klinikum hat rund 700 Beschäftigte) teilnahmen, seien die Pläne gut angekommen, sagt Marco Woedl im Gespräch mit unserer Redaktion. Demnach sollen die Abteilungen aufgeteilt und jeweils von einem Chefarzt geleitet werden. Bislang war Dr. Urs Abker Chefarzt für beide Bereiche zuständig. Da Abker für unbestimmte Zeit ausfalle, wird Dr. Andreas Bock als Interims-Chefarzt die Unfallchirurgie leiten. Der 55-Jährige ist seit 1. Oktober in Landsberg, zuvor war er zehn Jahre in der Unfallchirurgie am Klinikum Starnberg tätig. Bock lebt in Wessling und war, wie er im Pressegespräch sagte, vom Zukunftskonzept des Landsberger Klinikums überzeugt. Wie berichtet soll das Klinikum für rund 200 Millionen saniert und erweitert werden, unter anderem um ein Fachärztezentrum.

Dr. Steffen Vennemann war Leitender Oberarzt und Chef des Endoprothetikzentrums am Klinikum Landsberg. Foto: Robert Klinger (Archivfoto)

Wie Marco Woedl sagt, sollen künftig bis zu 16 verschiedene Fachärzte im direkt neben dem Klinikum gelegenen Zentrum tätig sein. Die Synergien, die dadurch genutzt werden können, und das Zukunftskonzept, haben auch Dr. Simon Martin Heinz dazu bewegt, nach Landsberg zu kommen. Er werde spätestens am 1. April 2023 seine Stelle als Chefarzt Orthopädie antreten. Der 45-Jährige ist derzeit an der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik in Frankfurt am Main tätig. Sein Schwerpunkt ist die Endoprothetik, die Dr. Steffen Vennemann in Landsberg aufgebaut hatte. Heinz, der Andreas Bonk aus einer gemeinsamen Frankfurter Zeit kennt, möchte die Endoprothetik ausbauen. Laut Marco Woedl ist künftig an den Einbau von rund 800 Endoprothesen im Jahr gedacht.

Ebenfalls neu in Landsberg ist Personaldirektorin Dr. Julia Schäfer. Sie ist die Nachfolgerin von Martina Werner, die zum 30. September gekündigt hatte. Die 49-Jährige war zuletzt Personalleiterin bei Medical Park in Amerang am Chiemsee. Das Campus-Konzept habe sie überzeugt, nach Landsberg zu wechseln. Sie sei sehr gut aufgenommen worden und habe mit ihrer Vorgängerin eine gute Übergabe gehabt, sagte sie beim Pressegespräch.

Und wie reagieren die Neuen auf die negativen Nachrichten rund um das Klinikum. Andreas Bonk sagte, er habe sich vor seiner endgültigen Zusage schon seine Gedanken gemacht. Wie er aufgenommen wurde und auch ein Gespräch mit dem Personalratsvorsitzenden hätten jedoch ein anderes Bild gezeichnet. "Ich habe nicht den Eindruck, dass die Mehrheit im Klinikum auf Krawall aus ist", sagt Julia Schäfer. Dr. Harald Tigges, der Chefarzt für Allgemein-Chirurgie, will den Blick nach vorne richten. "Wir müssen wieder positive Aufbruchstimmung vermitteln", sagt er.

Ein ausführlicher Bericht zur Mitgliederversammlung und die neuesten Entwicklungen rund um den Verwaltungsrat des Klinikums folgt.