Landsberg

18:31 Uhr

So vielfältig ist die junge Kunst am Silo in Landsberg

Jannis Knop (links) und Dino Liebert gestalteten die Außenwände auf dem Gelände in der Weilheimer Straße in Landsberg.

Plus Ein Wochenende lang arbeiten Nachwuchstalente und stellen aus. Für die Vernissage interessieren sich auch viele junge Leute.

Von Romi Löbhard Artikel anhören Shape

Ein Ort für die zumindest vorübergehende künstlerische Nutzung, zudem ein Areal, auf dem auch Street-Art Platz geboten werden kann, das ist das Gelände an der Weilheimer Straße in Landsberg. Dort konnten ein Wochenende lang Nachwuchstalente aus Stadt und Landkreis Landsberg arbeiten und ausstellen. Unter dem Titel „Junge Kunst am Silo“ und organisiert von Vincent Göhlich alias ErwaOne präsentierten zehn Künstlerinnen und Künstler zwischen 18 und 25 Jahren in und an zwei derzeit leer stehenden Garagen ihre Art des künstlerischen Ausdrucks. Zumindest ihre derzeitige, denn junge Kunst genauer gesagt junge Künstler stecken in der Regel mittendrin in einem Entwicklungsprozess mit unbestimmten oder gar keinem Ende.

Bei der Vernissage mit vielen Gästen überzeugten sich auch Vertreter des jetzigen Eigentümers der Immobilie, der Waldemar Bonsels Stiftung, von der künstlerisch ansprechenden Nutzung. Was am Eröffnungsabend besonders auffiel war, dass viele der Gäste sehr interessierte Jugendliche waren. Sie standen vor Ausstellungsstücken, diskutierten und ließen sich Motive von den entsprechenden Künstlern erläutern. Ebenfalls auffällig: die bunte Vielfalt und die Vielseitigkeit der Arbeiten. Sie reichte von Malerei im Stil alter Meister über experimentierfreudige oder emotional ausdrucksstarke Motive bis zu Surrealismus und Objekte oder Skulpturen, die nicht nur von künstlerischer Reife, sondern auch von bereits sehr großem handwerklichem Können zeugen.

