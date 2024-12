Spendenübergabe an humedica und die Landsberger Tafel

Carsten Rieth, Geschäftsführer des Rieth Bauzentrums sagt zur diesjährigen Spendenübergabe an humedica e.V. und der Landsberger Tafel e.V.: „Mit unserem Geschenke-Etat unterstützen wir auch in diesem Jahr Menschen, deren außerordentliches Engagement dazu beiträgt, überall auf der Welt, aber auch in unserer Region, Leid und Not zu lindern.“ Auf dem Foto sieht man die symbolische Spendenübergabe im Rieth Bauzentrum von Carsten Rieth an Frau Heinke Rauscher, humedica e.V. Kaufbeuren und Herrn Bernhard Steinmaier (links), Landsberger Tafel e.V.

