Landsberg

vor 57 Min.

Sperrung der Saarburghalle stellt Landsberger Handballer vor Probleme

Plus Die Saarburghalle in Landsberg ist wegen eines Risses in der Decke gesperrt. Für die Handballer des TSV ein großes Problem und man hofft auf Unterstützung.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Die Nachricht erreichte die Landsberger Handballer Ende November: Ab sofort können sie in der Turnhalle in der Katharinenvorstadt - unter den Sportlern die Saarburghalle - nicht mehr trainieren. Betroffen sind auch andere Landsberger Sportvereine, die Handballer trifft es aber besonders hart. Und von der Stadt Landsberg bekommen sie bislang nicht die Unterstützung, die sie sich wünschen würden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen