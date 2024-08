Stadt sucht Käufer für Eigentumswohnungen am Papierbach

Die Stadt Landsberg setzt sich laut einer Pressemitteilung dafür ein, dass Bürgerinnen und Bürger geförderten Wohnraum erhalten können. So konnten 30 Prozent der gesamten Wohnfläche im Wohnquartier Am Papierbach als geförderter Wohnraum reserviert werden. Während aktuell alle geförderten Mietwohnungen Am Papierbach vergeben sind, können dort noch zehn Eigentumswohnungen zu einem geförderten Preis erworben werden.

Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ist laut der Pressemitteilung eines der zentralen Themen der Stadt Landsberg. Als Dienstleistung bietet die Stadtverwaltung deshalb Kaufinteressanten für diese geförderten Wohnungen Am Papierbach eine Beratung und Unterstützung an – dies gilt demnach von der Einkommensprüfung bis hin zur Beantwortung von Fragen zum Bewerbungsverfahren und zu den dafür benötigten Unterlagen.

Die Grundrisse sind bei der Stadtverwaltung einzusehen

„Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, dass sie in den Genuss geförderter Eigentumswohnungen kommen können. Deshalb möchten wir gezielt Bürgerinnen und Bürgern bei der Bewerbung unterstützen“, so Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV). Der Verkaufspreis für die zentrumsnahen, fertiggestellten Wohnungen beträgt 4900 Euro pro Quadratmeter. Die aktuell verfügbaren Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen besitzen unterschiedliche Zuschnitte und Größen, von 53 bis 97 Quadratmeter. Die Grundrisse der verfügbaren geförderten Eigentumswohnungen sind bei der Stadtverwaltung einsehbar.

Die Ansprechperson für Kaufinteressenten in der städtischen Verwaltung ist Verena Hiechinger vom Referat für Grundstückswirtschaft. Sie ist unter der Telefonnummer 08191/128273 oder per E-Mail an grundstuecke@landsberg.de zu erreichen. Insbesondere zur Einkommensberechnung gibt das Referat für Grundstückswirtschaft der Stadt Landsberg gerne Auskunft, heißt es in der Pressemitteilung. (AZ)