Landsberg

12:58 Uhr

Stadtrat: Debatte um neue Satzung der Landsberger Stadtwerke

Plus Der Landsberger Stadtrat will bei Entscheidungen der Stadtwerke künftig mehr mitreden. In einer Sitzung gibt es Diskussionen um mögliche Eckpunkte einer neuen Satzung.

Von Dominik Stenzel

Wie berichtet, wollen die Landsberger Stadträtinnen und Stadträte bei Entscheidungen der Stadtwerke künftig mehr mitreden. Ein entsprechender, interfraktioneller Antrag wurde im vergangenen Mai gestellt. Nun sollten in der Stadtratssitzung erste Eckpunkte eines Satzungsentwurfs diskutiert und beschlossen werden. Doch das verlief nicht ganz reibungslos.

