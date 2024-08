Start im Regen – Ziel in der Sonne

Am 28. Juli wagten sich 13 mutige Radfahrende an die Tagestour des ADFC Landsberg zum Schnerzhofer Weiher, obwohl die Aussicht auf einen schönen Ausflug wegen Dauerregens eher bescheiden war. Doch kurz hinter dem verregneten Weiher, der bei Badewetter die Radler zu einer Erfrischung eingeladen hätte, kam die Sonne durch, sodass zum Mittagstisch in Tussenhausen die Stimmung deutlich anstieg.

Das obligatorische Gruppenfoto wurde am „Holzkrokodil“ nördlich von Tussenhausen aufgenommen. Auf dem Rückweg lockte dann reizvollen Wald- und Feldwegen der Schlossgarten in Türkheim mit Kaffee, Kuchen und Eis. Alle Tour-Teilnehmer sind damit doch noch für ihren Mut reichlich belohnt worden.