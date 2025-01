Sternsinger bringen Segen in die Stadtverwaltung

Hoher Besuch in der Stadtverwaltung: Die Sternsinger der Pfarrei „Zu den Heiligen Engeln“ haben gemeinsam mit ihrer Begleiterin Claudia Janßen die Stadtverwaltung Landsberg besucht. Begrüßt wurden sie vom 3. Bürgermeister Felix Bredschneijder. Getreu dem diesjährigen Motto der Aktion Dreikönigssingen „Erhebt eure Stimme! Sternsingen für Kinderrechte“ überbrachten die Sternsinger ihren Segen für die Stadtverwaltung und brachten diesen symbolisch an der Türe an. Die Sternsinger setzen sich in diesem Jahr besonders für die Rechte von Kindern ein – darunter das Recht auf Schutz, Förderung und Beteiligung.

In den nächsten Tagen werden die Heiligen Drei Könige in Landsberg unterwegs sein, um den Segen „Christus segne Ihr Zuhause, alle, die darin wohnen, alle, die zu Besuch kommen und alle, die Sie im Herzen tragen. Glück und Gesundheit fürs neue Jahr“ zu überbringen und Spenden für Kinderhilfsprojekte in rund hundert Ländern weltweit zu sammeln. 3. Bürgermeister Felix Bredschneijder dankte den Sternsingern herzlich für ihr großes Engagement. Neben einer Spende unterstrich er die Wertschätzung der Stadtverwaltung für ihren Einsatz.

Mit ihrer diesjährigen Aktion setzen die Sternsinger ein starkes Zeichen für Kinderrechte weltweit. Sie machen darauf aufmerksam, dass jedes Kind das Recht hat, in Würde zu leben und sich voll zu entwickeln – unabhängig davon, in welchem Land es geboren wurde.

