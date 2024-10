SV Ottmaring gewinnt Mixed-Kreispokal Winter 2024/25

Kürzlich fand in der Eissporthalle Landsberg der Kreispokal 2024/2025 für Mixed-Mannschaften statt. In einer Doppelrunde mit insgesamt 6 Spielen sicherte sich der SV Ottmaring den Titel ohne einen einzigen Punktverlust. Die Schützinnen Franziska Graf und Susanne Eglauer sowie die Schützen Florian und Volker Eglauer führten ihr Team zum Sieg mit 12:0 Punkten und einer Stockdifferenz von plus 17.

Der SV Ottmaring setzte sich damit vor dem EC Haslangkreit (6:6 Punkte, plus 21), dem SV Untermeitingen (6:6 Punkte, minus 1) und dem ESC Weißenhorn (0:12 Punkte, minus 37) durch. Durch diesen Erfolg qualifizierte sich der SVO für den Bezirkspokal, der Anfang November in der Eishalle Haunstetten ausgetragen wird. Herzlichen Glückwunsch an den SV Ottmaring für diese herausragende Leistung und den verdienten Sieg.