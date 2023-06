Tipps für den ersten Christopher Street Day in Landsberg

Am Wochenende findet das erste Mal der Christopher Street Day in Landsberg statt. Was Teilnehmerinnen und Teilnehmer beachten sollten.

Jeder, der möchte, darf teilnehmen. Teilnehmen am ersten Christopher Street Day in Landsberg. Die Pride Parade, die weltweit in Tausenden Städten in den Sommermonaten stattfindet, gibt es seit 1970. Es ist gleichzeitig ein Fest- und Demonstrationstag der LGBTQ* Community, an dem Vielfalt gefeiert und für Menschenrechte und gegen Diskriminierung demonstriert wird. Die Organisatoren in Landsberg möchten die Veranstaltung nutzen, Teilnehmer und Passanten zu informieren und die queere Community sichtbar zu machen. Sowohl für CSD-Profis als auch für Erstteilnehmerinnen und -teilnehmer gibt es ein paar Tipps. Was sollte man mitbringen, was zu Hause lassen?

Christopher Street Day in Landsberg hat eigenes Awareness-Konzept

Um die Parade auf die Beine zu stellen, haben sich in den der Stadt drei Organisationen zusammengeschlossen. Vida Landsberg, Viva Randerscheinungen und Fridays for Future (FFF). Ein Schwerpunkt der Veranstaltung ist Nachhaltigkeit. "Der Fokus liegt aber auf der queeren Community", sagt Liam Sauer, der zweite Versammlungsleiter und Organisator bei FFF. Er hofft auf viele Teilnehmer. "Auf den Christopher Street Days in Augsburg und München haben wir schon fleißig Werbung gemacht", sagt er. Eingeladen seien aber eben nicht nur Menschen der LGBTQ* Community, sondern jeder, der sich für die Rechte der Gruppen einsetzen möchte.

Werbung machen die Gruppen auch auf Social Media. Unter anderem mit dem Awareness-Konzept, das von Max Huber von Viva Randerscheinungen erarbeitet wurde. "Aware" bedeutet auf Deutsch übersetzt "bewusst" oder "achtsam". Dabei geht es in dem Fall speziell um das Bewusstsein, sich sensibel zu verhalten, sensibel für die Probleme der Minderheiten zu sein. "Verletzendes und grenzüberschreitendes Verhalten, wie etwa sexistische, rassistische, homo- und transfeindliche oder ableistische Übergriffe, werden nicht toleriert", heißt es in dem Konzept.

Maximilian Huber von Viva Randerscheinungen hat ein Awareness-Konzept für den ersten CSD in Landsberg ausgearbeitet. Foto: Christian Rudnik (Archiv)

Mit Gegendemonstrationen ist zu dem Zeitpunkt nicht zu rechnen

Vor Ort wird ein Team – erkennbar an orangen Warnwesten und der Aufschrift "Awareness" – als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, sollte es zu übergriffigem Verhalten kommen. Eine weitere Möglichkeit sei es auch, sich bei der Polizei zu melden. Hass habe keinen Platz auf der Veranstaltung. "Auf der Veranstaltung müssen Ordnerinnen und Ordner darauf achten, dass sich die Menschen an die Verhaltensregeln halten", so Sauer. Mindestens einer sei ganz vorn dabei und ab einem Punkt bestimmt auch auf dem Hellmaierplatz.

Was machen:

genug Wasser einpacken

Sonnencreme mitbringen

Achtet aufeinander!

respektvoll sein

Demoschild und/oder Flagge nicht vergessen

Was lassen:

kein Catcalling und andere unangemessenen Kommentare

Rassismus, Sexismus und Ableismus haben keinen Platz

keinen Müll liegen lassen

Glasflaschen und Alkohol sind auf der Demo nicht erlaubt

nicht in der Menschenmenge rauchen

Nicht so leicht könne man kontrollieren, wie die Passanten vielleicht reagieren. Von außen hätten sie bisher aber kaum Gegenwind bekommen. "In einem Kooperationsgespräch wurde uns eine Beschwerde weitergeleitet, und in den Querdenker-Chats wird darüber gelästert", stellt Sauer fest. Von der Stadt und den Behörden aus habe die Organisation aber reibungslos funktioniert. "Wir sind sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit." Der Landsberger ist optimistisch, dass es eine friedvolle und schöne Veranstaltung wird.

Rund um den CSD gibt es Infostände und Sticker

Am Christopher Street Day soll es zudem Reden und Kundgebungen vonseiten der Ehrenamtlichen und Politikerinnen und Politiker geben. An Ständen um die Veranstaltung können sich Besucherinnen und Besucher informieren. "Es werden Sticker ausliegen und Spenden gesammelt", sagt Sauer. Einnahmen machen die Organisationen mit dem CSD keine. Erst mal lassen die Organisatoren die Veranstaltung auf sich zukommen. "Einige Mitglieder können sich vorstellen, in Zukunft mehr zu machen", sagt Sauer. Aber über konkrete Ideen wurde noch nicht gesprochen. Das sei abzuwarten.

