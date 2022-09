Tödlicher Radunfall in Landsberg: Erinnerung an getöteten Mann

Im August stirbt ein junger Radfahrer bei einem Unfall in Landsberg. Jetzt wird seiner mit einem weiß lackierten Fahrrad gedacht.

Mahnmal an einen tödlichen Verkehrsunfall in Landsberg: Seit Mittwoch (21. September) erinnert in der Katharinenstraße ein weiß lackiertes Fahrrad an ein Unfallopfer. Am 2. August war an dieser Stelle ein 28 Jahre alter Rennradfahrer von einer Autofahrerin übersehen worden. Der junge Mann aus dem Landkreis Landsberg wurde dabei so schwer verletzt, dass er am Tag darauf seinen Verletzungen in einer Klinik erlag.

Wie die Polizei damals mitteilte, bog eine 58 Jahre alte Autofahrerin am Unfalltag von der Dominikus-Zimmerman-Straße nach links in die Katharinenstraße ab. Dabei übersah sie laut Polizei den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Radfahrer, der mit seinem Rennrad stadteinwärts fuhr und prallte mit diesem zusammen.

Der 28-jährige Radfahrer, der laut Polizei keinen Helm trug, wurde zunächst durch die Luft geschleudert, zog sich beim Aufprall auf den Asphalt schwere Kopfverletzungen zu und wurde zur Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Unfallklinikum geflogen. Dort verstarb er am nächsten Tag. Wer nun das zweirädrige Mahnmal errichtet hat, ist unbekannt.

Immer wieder kommt es an dieser Stelle zu kritischen Verkehrssituationen und Unfällen. Am 15. September konnte ein Radfahrer einen Zusammenstoß mit einem Auto gerade noch verhindern, stürzte jedoch bei der Vollbremsung. Der Grund: Ein Autofahrer hatte ihn übersehen. Der Fahrer flüchtete.

Lesen Sie dazu auch