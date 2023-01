Trickdiebstahl in Landsberger Friseursalon: Die Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Mann und eine unbekannte Frau sollen in einem Landsberger Friseursalon eine Trinkgelddose geklaut haben. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am späten Donnerstagnachmittag sind eine unbekannte Frau und ein unbekannter Mann zur Terminvereinbarung in einen Friseursalon an der Landsberger Katharinenstraße gekommen. Die Friseurin wurde laut Polizeibericht in eine Diskussion verwickelt bis ein Termin gefunden werden konnte.

Die Personen verließen daraufhin das Geschäft und sagten den Termin kurz darauf wieder ab. Später bemerkte die Friseurin das Fehlen der Trinkgelddose mit rund 80 Euro. Die Personen sollen laut Beschreibung etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß und zwischen 30 und 40 Jahre alt sein. Beide haben demnach braune Haare sowie dunkle Augen. Die Frau trug eine schwarze Jacke. Der Mann hatte einen Vollbart und war mit einer hellen Jacke und einer Mütze bekleidet. Wie es im Polizeibericht heißt, sprachen beide nur Englisch.

Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

