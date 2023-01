ULP: Investor führt Gespräche mit neuem Hotelbetreiber

Plus Im neuen Stadtviertel in Landsberg könnte der Kulturbau mehr Hotelzimmer bekommen. Projektleiter Marius Jung kritisiert die hohe Ablöse für Stellplätze.

Auf dem Gelände der ehemaligen Pflugfabrik in Landsberg, wo ein neues Stadtviertel für rund 1500 Bewohnerinnen und Bewohner entsteht, schreiten die Arbeiten voran. Projektleiter Marius Jung von Projektentwickler ehret+klein informiert nun über die neuesten Entwicklungen. Demnach sind die Verhandlungen mit einem Hotelbetreiber für den Kulturbau fortgeschritten, der im Zuge dessen auch konkrete Anforderungen nennt.