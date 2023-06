Landsberg

18:00 Uhr

In den nächsten Monaten tut sich einiges im neuen Stadtviertel ULP

Plus Für das Hotel am Papierbach gibt es einen Betreiber. Wie sich das neue Quartier in Landsberg für die Bürgerinnen und Bürger öffnen möchte.

Von Thomas Wunder

Der Kulturbau soll das Herzstück des neuen Stadtviertels Urbanes Leben am Papierbach in Landsberg werden. Teil des Gebäudes ist ein Hotel, für das nun wie berichtet ein Betreiber gefunden wurde. In den kommenden Monaten laden am Standort des Kulturbaus Lounge-Möbel, Sonnenliegen und Sitzpodeste zum Verweilen ein. Der "Europaplatz 1.0" und dort geplante Veranstaltungen sollen die Landsbergerinnen und Landsberg einladen, das neue Quartier kennenzulernen. Und es stehen heuer noch Baumaßnahmen an, die das Quartier mit der Umgebung stärker verbinden sollen.

Bei einem Pressetermin stellten Projektleiter Marius Jung von Projektentwickler ehret+klein und Quartiersmanagerin Susann Schmid-Engelmann den Platz vor. Bis der Kulturbau verwirklicht wird, soll sich der Europaplatz 1.0 zum Dreh- und Angelpunkt im Quartier entwickeln. Deswegen sei dort eine öffentliche Aufenthaltsfläche geschaffen worden. Sitzpodeste, Sonnenstühle und Pflanzen sollen zum Verweilen und Entspannen einladen. Eine Tischtennisplatte mit Schlägern und Bällen steht zur Verfügung und in einer Spielebox sind Boule-Kugeln und Brettspiele zu finden.

