Umfrage zum 29. Februar: Was tun mit einem geschenkten Tag?

Wenn Ihnen ein Tag geschenkt würde, an dem Sie tun könnten, was immer Sie wollen, was würden Sie machen? Passanten in der Landsberger Innenstadt antworten.

Einmal alle vier Jahre wird uns mit dem 29. Februar ein Tag geschenkt. Doch so richtig nutzen kann man ihn leider nicht. Er ist in den meisten Fällen nur ein weiterer Schul- oder Arbeitstag. Deshalb haben wir vom Landsberger Tagblatt Passanten in der Landsberger Innenstadt gefragt, was sie tun würden, wenn ihnen ein zusätzlicher Tag geschenkt würde, an dem sie machen könnten, was sie wollen.

Foto: Christina Böltl

Anna-Lena Fraunhofer ist 25, sie würde nicht mit zu vielen Plänen in den Tag starten: „Ich würde den Tag mit meiner Schwester oder meiner Familie insgesamt verbringen. Dann würde ich einfach schauen, was passiert und mich treiben lassen.“

Foto: Sarah Schöniger

Ralf Gerstenlauer aus Dießen war mit seiner Partnerin unterwegs und auch mit einem Tag mehr, würde er das nicht eintauschen wollen: "Genau das, was wir gerade machen! Uns Zeit füreinander nehmen.“

Foto: Christina Böltl

Bea Kühn (66) würde sich auf die schönen Dinge im Leben konzentrieren: „Ich würde mich mit allen Leuten, die ich mag, treffen und zusammen etwas Schönes unternehmen. Vielleicht etwas in der Natur oder mit gutem Essen.“

Foto: Christina Böltl

Johann Pittrich (66) ist zwar schon Rentner, aber wenn er wirklich alles an dem Tag machen könnte, würde er wohl an seinen alten Arbeitsplatz zurückkehren: „Ich würde gerne noch einmal einen schönen Arbeitstag erleben. Ich bin inzwischen in Rente und war früher Geschäftsführer in einer Maschinenbaufirma.“

Foto: Sarah Schöniger

Stefanie Weidel-Riegg aus Landsberg hat eine konkrete Idee für die 24 Stunden: „Einen Tag nur für mich! Ohne Kinder, ohne Familie. Mir etwas Gutes tun. Vielleicht auch den ganzen Tag im Schlafanzug zu Hause verbringen.“

(Umfrage und Fotos von Christina Böltl und Sarah Schöniger)