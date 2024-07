Unbekannte stehlen Handy in einem Landsberger Lokal

Am Mittwoch betraten zwei Männer gegen 19 Uhr ein Lokal in der Schlossergasse in Landsberg. Sie hielten der Angestellten einen Zettel vor, woraufhin diese antwortete, dass sie keine Zeit habe und sich umdrehte. Die beiden Unbekannten verließen daraufhin unverzüglich das Geschäft.

Etwa 15 Minuten später, stellte die 34-Jährige fest, dass ihr Handy gestohlen wurde. In der Hülle befanden sich zudem ihre EC- und die Gesundheitskarte. Der Entwendungsschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 500 Euro.

Wer hat Beobachtungen gemacht? Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)