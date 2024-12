Unbekannter beschädigt immer wieder das Auto eines Landsbergers

Seit März stellte ein 44-jähriger Landsberger wiederholt Schäden und Manipulationen an seinem Auto fest. Jetzt erstattete er deswegen Anzeige bei der Polizei in Landsberg.

Der entstandene Gesamtschaden wird aktuell auf über 600 Euro geschätzt, teilt die Polizei mit. Die Beamten ermitteln wegen des Versuchs des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Sachbeschädigung. Der Wagen, ein schwarzer 3er BMW, war in der Regel in der Saarburgstraße geparkt.

Wer hat Beobachtungen gemacht? Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08191/9320 an die Polizei in Landsberg zu wenden. (AZ)