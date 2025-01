Unbekannter bricht in die Landsberger Waldorfschule ein

In der Zeit zwischen Sonntag, 22. Dezember, 18 Uhr, und Donnerstag, 26. Dezember, 21 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zum Schulgebäude der Waldorfschule in der Münchener Straße in Landsberg. Hierzu wurde ein Fenster aufgehebelt, teilt die Polizei mit.

Der Täter entwendete in den dort befindlichen Schreinerei mehrere Werkmaschinen im Wert von insgesamt 2500 Euro. Am beschädigten Fenster entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08191/9320. (AZ).