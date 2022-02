Unfall mit Bus: Autofahrer wird im Landsberger Osten schwer verletzt

An der A96-Anschlussstelle Landsberg-Ost ereignet sich ein schwerer Unfall mit einem Bus. Der Sachschaden ist hoch.

An der A96-Anschlussstelle Landsberg-Ost hat sich am späten Dienstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizeibericht übersah ein 21-jähriger Autofahrer beim Linksabbiegen auf die A96 Fahrtrichtung Lindau einen aus Penzing kommenden Bus. Dieser kollidierte frontal mit der Beifahrerseite des Pkw. Der Verursacher wurde durch den Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er durch mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der Busfahrer und die drei Insassen wurden laut Polizei leicht verletzt.

Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurde ein an der Einmündung zur Staatsstraße wartender Pkw leicht beschädigt. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 81.000 Euro. Die Staatsstraße und die Autobahnabfahrt war für zwei Stunden gesperrt. Die Feuerwehr leitete den abendlichen Berufsverkehr um. (lt)