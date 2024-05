Beim Veitsmarkt verwandelt sich die Altstadt in einen großen Marktplatz

Im Juni findet wieder der Veitsmarkt statt. Die Jahrmärkte haben in der Stadt Landsberg eine lange Tradition.

Von Freitag, 7. Juni, bis Sonntag, 9. Juni, verwandelt sich die Landsberger Altstadt in einen lebhaften Marktplatz. Der traditionelle Veitsmarkt bietet laut einer Pressemitteilung täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr ein farbenfrohes Warenangebot. Wie es sich für einen klassischen Jahrmarkt gehört, umfasst das Angebot des Veitsmarkts eine Vielzahl an Produkten: von Bekleidung, Schmuck, Lederwaren über medizinische und kosmetische Instrumente bis hin zu Artikeln für den Haushalt und für die Hausmodernisierung.

Zudem verspricht die Pressemitteilung der Stadt eine Vielzahl kulinarischer Spezialitäten. An allen Tagen des Marktes gibt es auch ein musikalisches Begleitprogramm. Die jüngeren Besucher werden auf dem Hellmair-Platz mit einem Tigerentenrodeo und am Sonntag noch zusätzlich mit einem Fußballbillard unterhalten. Auf dem Hauptplatz lädt ein Kinderkarussell und in der Ludwigstraße eine Kindereisenbahn zum Vergnügen ein. Aufgrund des Veitsmarkts wird der Wochenmarkt am Samstag, 8. Juni, auf den Infanterieplatz verlegt und findet dort von 7.30 Uhr bis 13 Uhr statt.

Veitsmarkt: Die Landsberger Märkte haben eine lange Geschichte

Die Stadt informiert über die Geschichte der Landsberger Märkte: Jahrmärkte spielten demnach früher eine zentrale wirtschaftliche und gesellschaftliche Rolle für die Region. Der Veitsmarkt, der ursprünglich nach der Zerstörung des Dorfes Sandau im Jahr 1372 von Sandau nach Landsberg verlegt wurde, ist ein direkter Nachfahre des einstigen Sandauer Marktes. Damals fand am 15. Juni, dem Gedenktag des Nebenpatrons der Stadtpfarrkirche, dem Heiligen Vitus, der Veitsmarkt statt und zog viele Pilger an.

Der Markt begann offiziell mit dem Mittagsläuten und dauerte drei Tage, währenddessen sich die Menschen zum Handeln, Feiern und Austauschen trafen. Der Markt bot alles, was das tägliche Leben erforderte, von Textilien bis zu Lebensmitteln und Haushaltswaren, sogleich umfasste er auch einen Krämer-, Pferde-, Vieh-, Schweine- und Taubenmarkt sowie einen Getreidehandel. Zur Wiedereinführung des Veitsmarkts kam es im Jahr 1930. Der Markt ist bis heute ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Stadt Landsberg, heißt es in der Pressemitteilung. (AZ)

