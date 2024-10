Vereinsausflug des Gesangvereins Frohsinn

Mödlareuth, das geschichtsträchtige Dorf, wo ein kleiner Bach dieses in Ost und West trennt, war das erste Ziel. Informiert durch alte Filmaufnahmen und den engagierten Erzählungen des Gästeführers, verließ man beeindruckt die Überreste der ehemaligen Stacheldrähte und Mauern, welche zu Dokumentationszwecken der Nachwelt erhalten werden. Weiter ging die Reise ins tausendjährige Naumburg. Im Naumburger Dom fand dann die nächste Führung statt. Das spätromanische-frühgotische Gebäude verfügt mit seinen zwölf Stiftsfiguren und einem sehenswerten Domschatz auch über eine brillante Akustik und so ließen die Sänger ein Marienlied und das Lied „Frieden“ erklingen. Weiter ging die Fahrt nach Schkopau in das gleichnamige Schlosshotel, dem Übernachtungsziel.

Am zweiten Tag der Fahrt ging es durch die Weinregion zum Geiseltalsee, dem größten künstlichen See Mitteldeutschlands. Aus dem ehemaligen Braunkohlerevier wurde ein riesiges Freizeitgebiet. Weiter ging die Fahrt zum Rotkäppchen-Land, wo eine Führung den Bogen von den historischen Anfängen bis zur heutigen modernsten Fertigung spannte - geführt vom Gästeführer Thomas, der mit viel Herzblut und interessanten Informationen über seine Heimat erzählte.

Durch Bad Lauchstädt, mit seinem Goethetheater, durch Merseburg, vorbei unter der mächtigen Neuenburg und auch unter Europas - mit 6465 Metern - längsten Brücke, der Saale-Elster-Talbrücke, ging die Fahrt. Auf einem herrlichen Aussichtspunkt fand eine Verkostung von einheimischen Weinen statt, natürlich begleitet von fröhlichen Liedern.

Der letzte Abend wurde mit unterhaltsamen Gesängen über die Freuden des Weingenusses sowie einem humorvollen Auftritt des Duos Becher/Weigel, zur Freude der anwesenden Gäste, veranstaltet. Auf der Heimfahrt besuchten Sänger und Gäste noch die Arche Nebra und bewunderten im neugestalteten Museum die kunstvolle Schönheit der Himmelsscheibe und ihrer Geschichte. Wohlbehalten kam die Reisegruppe am frühen Abend in Landsberg an.