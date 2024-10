Verkehrsunfallflucht auf Baumarkt-Parkplatz in Landsberg

Am Dienstagnachmittag, 22. Oktober, kam es in der Zeit zwischen 13.30 und 17 Uhr am Parkplatz eines Baumarkts in der Max-Planck-Straße in Landsberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde der Pkw eines 60-jährigen Mannes aus Pforzen durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer im Bereich des hinteren, linken Radlaufs beschädigt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro.

Potenzielle Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08191 9320 mit der Polizeiinspektion Landsberg in Verbindung zu setzen. (AZ)