"Verzeichnet": Ausstellung in der Zedergalerie in Landsberg

„Vielleicht ist Kunst doch relevant“, sagte Esther Glück, Vorstandsmitglied der Neuen Münchner Künstlergenossenschaft, am Ende ihrer kurzen Einführung zur während der Coronazeit konzipierten Ausstellung, die 2020 in der Galerie „Der Mixer“ in Frankfurt und ein Jahr später in der Münchner Galerie FOE gezeigt werden konnte. Jetzt hat die spannende Ausstellung, die von den Betrachtenden eine differenzierte Auseinandersetzung mit Themen unserer Zeit einfordert, den Weg nach Landsberg in die Zedergalerie gefunden.

