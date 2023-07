Landsberg

Viele Teilnehmer, jubelnde Passanten: So läuft der Christopher Street Day

Rund 300 Menschen nahmen am ersten Christopher Street Day in Landsberg teil.

Plus Am Samstag versammelt sich die queere Community in Landsberg. Während der Parade durch die Innenstadt herrscht nicht nur bei den Teilnehmenden gute Stimmung.

Das erste Mal gab es in Landsberg am Samstagnachmittag einen Christopher Street Day (CSD). Mehrere Hundert Menschen hatten sich am Schlüsselanger versammelt, um für Vielfalt einzustehen und gegen Diskriminierung zu demonstrieren. Während der anschließenden Parade zum Hellmairplatz jubelten ihnen Passantinnen und Passanten zu. Unsere Redaktion war vor Ort und hat mit Teilnehmenden gesprochen. Wofür sie kämpfen und was sie mit der Veranstaltung erreichen möchten.

Um die Parade auf die Beine zu stellen, haben sich in den der Stadt die drei Organisationen Vida Landsberg, Viva Randerscheinungen und Fridays for Future (FFF) zusammengeschlossen. Eingeladen waren nicht nur Menschen der LGBTQ*-Community (Abkürzung der englischen Wörter Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual/Transgender, Queer, Intersexual und Asexual). Sondern jeder, der sich für die Rechte der Gruppen einsetzen möchte.

