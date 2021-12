Landsberg

vor 17 Min.

Viva Randerscheinung in Landsberg: Hörspiel befasst sich mit Ausgrenzung

Debora Stölzle spricht ihren Text für das Hörspiel des Vereins Viva Randerscheinungen ein (linkes Bild). Rechts: Marwane Belhaimeur nimmt selbst geschriebene Klaviermusik im Tonstudio bei Rebekka Winter in Landsberg auf.

Plus In Zusammenarbeit zwischen dem Verein Viva Randerscheinungen und der Lebenshilfe Landsberg entsteht ein Hörspiel. Warum sich das Reinhören lohnt.

Von Dagmar Kübler

Das Landsberger „Projekt Randerscheinungen“ hat in den vergangenen Jahren mit Ausstellungen und Theaterstücken auf sich aufmerksam gemacht. Der Verein versteht sich als soziales Kunstprojekt. Er gibt Laien die Chance, sich mit ihren Talenten und Anliegen einzubringen – sei es durch eine Theaterrolle, Performance oder anderes künstlerisches Schaffen. 2018 wurde er für das Projekt „Mandragora“ mit dem Ellinor Holland Kunstpreis des Landsberger Tagblatts in der Kategorie „Nachwuchs“ ausgezeichnet. Warum er dennoch nicht als Theaterverein betitelt werden will, sich mit „Viva“ einen neuen Namen zugelegt hat und nun mit einem Hörspiel ganz neue Wege geht.

