Volkstrauertag: "Krieg ist keine Erinnerung, die verblasst."

In Landsberg wird den Kriegsopfern aus der Vergangenheit und Gegenwart gedacht. Es geht auch um die Verantwortung der Einzelnen, die nicht unmittelbar vom Krieg betroffen sind.

Der Rettungsdienst des BRK, die Freiwillige Feuerwehr Landsberg, das Technische Hilfswerk und Soldaten der Bundeswehr stehen am Sonntagvormittag vor der Katharinenkirche in Landsberg. Auf der Treppe positionieren sich Fahnenträger der Soldaten- und Kriegervereine. Anlässlich des Volkstrauertags gedenken sie Kriegstoten und Opfern von Gewaltherrschaft.

Am Volkstrauertag in Landsberg ginge es um aktuelle Kriege

Der Veranstaltung gingen an dem Morgen jeweils ein Gottesdienst in der Katharinenkirche und in der evangelischen Christuskirche voraus. Die Katharinenstraße wurde zwecks der Gedenkfeier an der Stelle gesperrt. Während die Soldaten samt Helmen und Maschinengewehren immer wieder Anweisungen bekamen "Stillgestanden! Augen links! Rühren!", traten vor der Kranzniederlegung sowohl der katholische Stadtpfarrer Gregory Herzel als auch der evangelische Pfarrer Thomas Lichteneber ans Rednerpult.

Herzel sagte, dass mit der Veranstaltung jedes Jahr aufs Neue die Erinnerung an die Opfer der zwei Weltkriege, gefallenen Bundeswehrsoldaten und -soldatinnen und allen Menschen, die in Kriegen gestorben sind, erhalten bleibt. "Krieg ist keine Erinnerung, die verblasst", betonte er. In einer Zeit von Ukraine Krieg und Nahostkonflikt, sei es wichtig Hass, Hetze und Ausgrenzung keinen Raum zu geben. Anfangen müsse man bei Frieden immer bei sich selbst, dann mit anderen. Lichteneber nahm ebenfalls auf die Opfer in der Ukraine, Israel und Palästina Bezug.

20 Bilder Einblicke in die Gedenkfeier zum Volkstrauertag an der Katharinenkirche Foto: Christian Rudnik

Drei „Kanonenschüsse“ zum Gedenken der Kriegsopfer

Er sagte in seiner Rede: "Wir trauern mit allen und teilen ihren Schmerz." Gemeinsam mit Oberstleutnant Bernd Hermann, der bereits am Freitagabend in Kaufering an einer Gedenkfeier teilnahm, und dem zweiten Bürgermeister Moritz Hartmann gingen die zwei Pfarrer in die Leprosenkapelle, wo die zwei Kränze niedergelegt wurden. Musikalisch wurde die Veranstaltung durch die Stadtkapelle begleitet. Als Gedenken an die Kriegsopfer wurde zudem dreimal ein imitierter Kanonenknall abgegeben.

