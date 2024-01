Landsberg

27.01.2024

Vortrag beim Neujahrsempfang: Ein optimistischer Blick auf Morgen

Plus Die Stadt Landsberg und der Landkreis laden zum Neujahrsempfang. Hochschulprofessor Gordon Rohrmair sieht in seiner Rede Künstliche Intelligenz als Chance.

Von Dominik Stenzel Artikel anhören Shape

Vertreter aus Politik, der Kirchen, von Behörden, Vereinen, Organisationen und aus der Wirtschaft sind am Freitag in der Aula der Landsberger Mittelschule zusammengekommen. Dort fand der gemeinsame Neujahrsempfang von Stadt und Landkreis statt. Der Augsburger Hochschulpräsident Gordon Thomas Rohrmair sprach in einem Vortrag über Möglichkeiten, die sich durch Künstliche Intelligenz (KI) eröffnen können. An die Zuhörerinnen und Zuhörer appellierte er eindringlich, optimistisch in die Zukunft zu blicken.

Oberbürgermeisterin Doris Baumgart (UBV) freute sich, dass so viele Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens der Einladung von Stadt und Landkreis gefolgt waren. Sie lobte den Zusammenhalt im abgelaufen, von Herausforderungen geprägten Jahr. Es habe nie Stillstand geherrscht und es sei einiges bewegt worden, so die Oberbürgermeisterin. Der Blick werde nun nach vorn gerichtet – voller Hoffnung, aber nicht ganz ohne Sorge. Da mache eine positive Sicht auf die Zukunft Mut, sagte Baumgartl, und kündigte so den bevorstehenden Vortrag von Professor Dr. Gordon Rohrmair an. Dankbar zeigte sie sich für dessen Rolle bei der Etablierung eines Technologietransferzentrums der Hochschule Augsburg am Standort Landsberg. „Für uns hat sich ein lange gehegter Wunsch erfüllt. Als Hochschulstandort eröffnen sich neue Möglichkeiten.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen