Landsberg

vor 16 Min.

Waldemar Wallat ist ein stiller Held, der für das leibliche Wohl sorgt

Waldemar Wallat am Hochbeet in seinem Schrebergarten, wo er auch Fische räuchert.

Plus Waldemar Wallat aus Landsberg ist in vielen Vereinen aktiv. Seine Steckerlfische sind legendär.

Von Dagmar Kübler

Bei Waldemar Wallat aus Landsberg ging das Ehrenamt zeitlebens sprichwörtlich „durch den Magen“. Der gelernte Koch und Küchenmeister ist seit Jahrzehnten in vielen Vereinen aktiv und brachte sich dort ehrenamtlich vor allem ein, indem er fürs leibliche Wohl sorgte. Inzwischen muss er aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten, aber den Vereinsmitgliedern von der Fischergilde Barbara und vom Kleingartenverein werden wohl immer die legendären Steckerlfische in Erinnerung bleiben.

1973 kam Waldemar Wallat durch die Bundeswehr aus dem Schwäbischen nach Landsberg. Zwölf Jahre war er Zeitsoldat und bis 1994 ziviler Küchenmeister. In der Ritter-von-Leeb-Kaserne kochte er mit seinem Team für 1500 Menschen. In den 1980er-Jahren, als er in Landsberg seßhaft wurde, trat er in viele Vereine ein, um seine Hobbys in Gemeinschaft auszuüben. So war er 1984 Gründungsmitglied der Fischergilde Barbara und engagierte sich dort beim Abfischen. „Im September werden Fische elektrisch abgefischt und umgesetzt“, erklärt Wallat. 1985 wurde er Mitglied im Kleingartenverein, wo er auch heute noch aktiv gärtnert und Gemüse im Hochbeet zieht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen