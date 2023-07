Wann das Kulturhaus auf dem ULP-Gelände in Landsberg fertig werden soll

Im Kulturhaus im neuen Quartier Am Papierbach soll auch ein Hotel Platz finden. Investor und Betreiber nennen Details der Planung.

In einem Pressegespräch mit unserer Redaktion hatte es Marius Jung, des Gesamtprojektleiter des Quartiers Am Papierbach, bereits bekannt gegeben, jetzt erfolgt die offizielle Bestätigung via Pressemeldung des Investors ehret+klein: Der Hotelbetreiber für das Hotel im Kulturhaus steht fest. Die Windrose Hospitality, die zur Hilton-Hotel-Gruppe gehört, wird dort unter der Marke „Hampton by Hilton“ eröffnen.

Im Kulturhaus wird das Hotel mit voraussichtlich 125 bis 140 Zimmern sowie einer großen Veranstaltungsfläche eröffnen, heißt es in der Pressemeldung. Es sei bereits ein Vorvertrag geschlossen worden, der Pachtvertrag folge, sobald die finale Planung des Kulturhauses in Abstimmung mit der Stadt abgeschlossen ist. Eröffnen werde das „Hampton by Hilton“-Hotel voraussichtlich zum Jahresende 2026.

Das Kulturhaus soll das Herzstück des neuen Quartiers werden

„Mit ihrem Hotelkonzept passt die Marke „Hampton by Hilton“ ideal in das neue Quartier. Direkt gegenüber der Altstadt entsteht hier der kulturelle Dreh- und Angelpunkt des Quartiers“, wird Marius jung zitiert. Das Kulturhaus soll das Herzstück des Quartiers bilden und auch den kulturellen Brückenschlag zwischen Alt- und Neustadt schaffen. "Wir freuen uns gemeinsam ein hochwertiges, internationales Hotelprodukt in den Markt zu bringen und somit zur Attraktivität des Standorts beizutragen“, so Nils Deville, Geschäftsführer der Windrose Hospitality. .„Wir begrüßen es als Stadt, dass es ehret+klein gelungen ist, einen renommierten Hotelbetreiber zu finden. Die Nachfrage nach Übernachtungsmöglichkeiten ist hoch und steigt kontinuierlich weiter“, sagt Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl.

Aktuell befinde sich der Projektentwickler in Gesprächen mit der Stadt bezüglich der Höhe und Fläche des Kulturbaus sowie in der Überarbeitung der Konzeptionierung der Erdgeschossflächen mit den Architekten AuerWeber. Neben dem Hotelbereich wird laut Pressemeldung nicht nur ein etwa 400 Quadratmeter großer Veranstaltungssaal, sondern auch ein 100 Quadratmeter großer museumspädagogischer Raum geplant, der dauerhaft an die Stadt vermietet werden soll. Geplant ist der Baustart nach entsprechender Baugenehmigung für Mitte des Jahres 2024. (AZ)

Lesen Sie dazu auch