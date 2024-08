Was es mit den überirdischen Rohrleitungen im Landsberger Osten auf sich hat

Die Rohre im Landsberger Osten sind nicht zu übersehen und verlaufen zum Teil auch über Zufahrten: In Teilbereichen der Schwiftinger Straße, der Geierstraße und der Habichtstraße ist momentan eine oberirdische Abwasserüberleitung aufgebaut. Unsere Redaktion hat sich erkundigt, was es damit auf sich hat.

Kathrin Weber, Pressesprecherin bei den Stadtwerken Landsberg, verweist auf eine Baustelleninformation, die auf der Internetseite des Kommunalunternehmens veröffentlicht wurde. Demnach wird der Mischwasserkanal in der Schwiftinger Straße saniert und dabei kommt das sogenannte Schlauchlinerverfahren zum Einsatz: Es wird ein Kunststoffschlauch in den vorhandenen Kanal eingezogen, der dann mittels UV-Strahlung ausgehärtet wird. Laut Stadtwerken ist dadurch möglich, den rund 300 Meter langen Abwasserkanal in rund vier Wochen zu sanieren, ohne die Straße aufgraben zu müssen. Die Bauarbeiten sind am Mittwoch, 24. Juli, gestartet. Am Mittwoch, 14. August, soll die Maßnahme bereits abgeschlossen sein.

„Beitrag zur Erinnerung an ostdeutsche Industriekultur“

Um die sichere Abwasserentsorgung auch im Bauzeitraum zu gewährleisten, ist die oberirdische Abwasserüberleitung aufgebaut. Diese ist ausschließlich bei Bedarf während der Arbeitszeiten der Baustelle aktiv. Nachts und am Wochenende läuft das Wasser durch den Kanal. Die Zufahrt zu den einzelnen Grundstücken wird durch Rohrbrücken gewährleistet, so die Stadtwerke. Einzelne Sperrungen im Fahrbahn- und Gehwegbereich ließen sich während der Arbeiten dennoch nicht vollständig vermeiden.

Leser Christian Karlstetter hat sich an unsere Redaktion gewandt. Zum Anblick der Rohrleitungen verfasste er einige satirische Zeilen: „Das ist ein gelungener Beitrag zur Erinnerung an ostdeutsche Industriekultur. Was schon in den 60er-Jahren in Bitterfeld Standard war, findet jetzt endlich Einzug auch im Westen der Republik.“ Karlstetter bekräftigt, dass er für die Maßnahme der Stadtwerke „vollstes Verständnis“ habe, etwas kurios sei sie aber schon. Anfangs habe es im Umfeld der Rohre „ein bisschen gestunken“. Inzwischen seien die Einleitungsstellen aber besser abgedichtet worden und es sei „nicht mehr so dramatisch“.