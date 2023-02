Landsberg

18:00 Uhr

Was im Wohngebiet an der Pfettenstraße in Landsberg geplant ist

Das Foto zeigt den Blick vom Schlittenhügel Richtung Osten auf die freie Wiese an der Pfettenstraße in Landsberg.

Plus An der Pfettenstraße in Landsberg soll gebaut werden. Das stößt auf Kritik. Fließen die Wünsche der Anlieger in die Planung ein?

Von Thomas Wunder Artikel anhören Shape

Es gibt im Stadtgebiet von Landsberg nur noch wenige freie Flächen, die großzügig bebaut werden können. Das Gelände nördlich der Pfettenstraße im Westen der Stadt gehört dazu. Nun soll dort in den kommenden Jahren ein innovatives Wohnquartier entstehen. Das stößt auf Kritik bei einigen Anwohnerinnen und Anwohnern, die die dortigen Freiflächen für die Erholung und das Stadtklima gerne freihalten würden. Wie diese Wünsche die Planung beeinflussen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

