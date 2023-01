Wer kontrolliert die Kosten bei der Erweiterung des Landsberger Klinikums?

Plus Das Landsberger Klinikum soll zum Gesundheitscampus werden. Über die Finanzierung wird jetzt im Kreisausschuss diskutiert.

Das Klinikum Landsberg soll in den kommenden Jahren zu einem Gesundheitscampus weiterentwickelt werden. An-, Um- und Neubauten werden rund 200 Millionen Euro kosten. Investitionen, die auch den Haushalt des Landkreises belasten werden. Deswegen wollen die Grünen die Finanzierung gerne von einem Fachbüro überprüfen lassen. Über einen entsprechenden Antrag wurde jetzt im Kreisausschuss diskutiert.