Landsberg

vor 52 Min.

Klinikum Landsberg: Wer prüft die Vorwürfe?

Plus Landrat Thomas Eichinger soll im Verwaltungsrat des Klinikums gedroht haben, Ärzte und Mitarbeiter zu entlassen. Unsere Redaktion will wissen, wer diesen Fall untersuchen soll. Am Ende offenbar der Landrat selbst.

Von Thomas Wunder Artikel anhören Shape

In Leserbriefen an unsere Redaktion, aber auch in den sozialen Medien steht Landrat Thomas Eichinger (CSU) teils heftig in der Kritik. Wie berichtet, werfen Mitglieder des Verwaltungsrats des Klinikums ihm vor, ihnen damit gedroht zu haben, Ärzte und Mitarbeiter des Klinikums zu entlassen, wenn eine Abstimmung über die Zukunft von Klinikchef Marco Woedl negativ endet. Der Landrat bestreitet dagegen, damit gedroht zu haben. Wer hat Recht? Und wer untersucht den Fall eigentlich?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

