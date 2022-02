Wie dramatisch ist die Corona-Lage am Klinikum Landsberg?

Plus Die Infektstation im Klinikum Landsberg ist wegen Corona ausgelastet. So reagiert der Klinik-Vorstand.

Die seit Wochen im Landkreis Landsberg dominierende Omikron-Mutation des Coronavirus wird von Fachleuten als weniger gefährlich eingestuft als etwa die Delta-Variante. Dennoch verschärft sich die Situation im Landsberger Klinikum zusehends. Mittlerweile werden dort 31 Personen im Zusammenhang mit Covid-19 behandelt – und damit mehr als dreimal so viele Personen wie noch vor vier Wochen (neun). Für Probleme sorgt außerdem die dünne Personaldecke vor Ort. Das LT hat nachgehakt, unter welchen Umständen die angespannte Lage kritisch werden könnte.