Wie geht man im Landsberger Klinikum mit Demenzkranken um?

Plus Delir oder Demenz? Wenn verwirrt wirkende Menschen plötzlich in der Notaufnahme des Landsberger Klinikums stehen, ist es für beide Seiten eine Herausforderung.

Eine Frau wird mit ihrer Mutter in der Notaufnahme vorstellig. Sie spricht von einer zunehmenden Verwahrlosung und Verwirrtheit der alten Frau, wahrscheinlich bedingt durch eine Demenz. Die Rentnerin ist anderer Meinung und entscheidet sich gegen die Hilfe. Dieses Szenario wurde bereits im ersten Teil der Demenz-Serie aus Sicht einer Angehörigen aus dem Raum Landsberg geschildert.