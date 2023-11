Landsberg

vor 36 Min.

Wie viele Standorte braucht der Landsberger Christkindlmarkt?

Plus Vier Standorte und vier Würstelbuden gibt es beim Landsberger Christkindlmarkt. Die Familie Maisch muss auf den Infanterieplatz und möchte auf den alten Standplatz zurück.

Von Alexandra Lutzenberger

Auf dem Landsberger Christkindlmarkt ist einiges anders als früher. Heuer beginnt er sogar an einem anderen Tag, nämlich an einem Montag, 27. November. Im Laufe der Jahre hat sich dort manches verändert. Es gibt als zusätzliche Standorte neben dem Hellmairplatz (mit Ludwigstraße) den Hauptplatz, Rossmarkt und Infanterieplatz. Ein alteingesessener Standbetreiber hat ein Problem damit, dass er nicht in die Ludwigstraße (Hellmairplatz) zurück darf.

Lilo und Johann Maisch (bekannt als die frühere Metzgerei Schamper) sind schon immer mit dabei und waren stets (bis auf das vergangene Jahr und in Corona-Zeiten) in der Ludwigstraße. Heuer, dachte Maisch, ändere sich das wieder, denn im Stadtrat habe man den Willen bekundet, alteingesessene Standler möglichst wieder auf den alten Platz zu bringen. "Ich bin sehr enttäuscht von dieser Entwicklung, ich dachte, man kann in den Stadtrat Vertrauen haben", so Maisch. Aber das sei wohl nicht so.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen