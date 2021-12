Landsberg

Wieder wird der Landsberger Lechsteg Ziel blinder Zerstörungswut

Die Lehne der Sitzbank am Lechsteg in Landsberg ist völlig zerstört.

Plus Die Lehnen an den Sitzbänken auf dem Lechsteg sind vollständig abgebrochen. Was die Stadt Landsberg und die Polizei nun unternehmen.

Von Dominik Stenzel

Die Sitzbank auf dem Landsberger Lechsteg ist erneut Ziel blinder Zerstörungswut geworden und die bereits vor gut einer Woche stark beschädigte Lehne nun komplett abgebrochen. Unsere Redaktion hat bei Stadt und Polizei nachgefragt, was diese nun unternehmen. Am Sonntag demolierten mutmaßlich Jugendliche zudem eine Toilette am Bahnhof Utting. Häufen sich derartige Vandalismus-Fälle?

