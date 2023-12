Wildtiere: Zirkus klagt erfolgreich gegen Beschränkung der Stadt

Auf Landsbergs Festplätzen sind Zirkusse mit Wildtieren nicht erwünscht. Eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs zwingt die Stadt zum Erlass einer Satzung.

Auf Grundlage eines Stadtratsbeschlusses sind auf den Landsberger Festplätzen keine Zirkusse mit Wildtieren erlaubt. In diesem Jahr hat ein Betreiber dagegen geklagt und war schließlich vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof erfolgreich. Die Stadt geht daher nun einen neuen Weg: Eine Satzung soll die seit 2017 geltende Regelung auf stabile Beine stellen.

Die Vorgeschichte ist in der Sitzungsvorlage zusammengefasst. Bereits im Juli 2017 hat der Stadtrat demnach beschlossen, die Widmung der öffentlichen Veranstaltungsplätze an der Waitzinger Wiese und am Schlüsselanger zu ändern. Und zwar dahin gehend, dass Gastspiele von Zirkussen, die Wildtiere mitführen oder zur Schau stellen, nicht mehr zugelassen sind.

Auf dieser Grundlage wurde im vergangenen März der Antrag eines Zirkusunternehmers abgelehnt. Dieser wandte sich an das Verwaltungsgericht (VG) in München: Durch eine einstweilige Anordnung wollte er die Stadt Landsberg dazu verpflichten, ihm einen der beiden Veranstaltungsplätze ohne Beschränkung der mitzuführenden Tiere für zehn Tage im Mai 2023 zur Verfügung zu stellen.

Der Zirkusbetreiber wird wohl erneut vor Gericht ziehen

Das Gericht entschied zugunsten der Stadt, doch der Zirkusunternehmer gab nicht auf und erhob Beschwerde zur nächsthöheren Instanz, dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (VGH). Und der VGH änderte den Beschluss des Verwaltungsgerichts tatsächlich ab und verpflichtete die Stadt Landsberg per einstweiliger Anordnung, dem Unternehmer den Schlüsselanger oder die Waitzinger Wiese für zehn Tage im Mai oder Juni zur Verfügung zu stellen.

"Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat seine Entscheidung im Wesentlichen damit begründet, dass für den - mit dem Benutzungsausschluss verbundenen - Eingriff in die Berufsfreiheit des Unternehmers eine Widmungsänderung mittels Stadtratsbeschluss nicht ausreichend sei", heißt es in der Sitzungsvorlage. Der VGH habe jedoch die Auffassung vertreten, dass eine Satzungsregelung möglicherweise den Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit rechtfertigen könnte.

Die Verwaltung empfahl dem Stadtrat dementsprechend, die Benutzung der Festplätze in einer Satzung zu regeln. Eine deutliche Mehrheit stimmte einem entsprechenden Erlass zu (20:3 Stimmen). "Wir begeben uns damit auf Neuland und hoffen, dass die Satzung hält", sagte Ernst Müller, Leiter des Ordnungsamts, in der Sitzung. Müller geht davon aus, dass der Zirkus erneut klagen wird: "Der Unternehmer möchte bis vor das Bundesverwaltungsgericht, um eine bundesweite Grundlage zu haben", so Müller.