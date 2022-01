Landsberg

18:46 Uhr

Wohnen am Papierbach: Zu Besuch im neuen Stadtviertel in Landsberg

Plus Die Arbeiten am Urbanen Leben am Papierbach schreiten voran, und die ersten Mieter und Eigentümer haben sich im neuen Stadtviertel bereits eingelebt. Wie ihnen das Wohnen im Quartier gefällt.

Von Vanessa Polednia

In einer 3D-Animation kann man bereits nachvollziehen, wie das „Urbane Leben am Papierbach“ einmal aussehen soll. Wo derzeit noch etliche Kräne und Baustellenfahrzeuge die Anlage dominieren, finden sich im virtuellen Rundgang schon Grünanlagen, breite Boulevards und lichtdurchflutete Einkaufsmöglichkeiten. Mit dem Neubauprojekt am Papierbach wächst in den kommenden Jahren ein komplett neues Stadtviertel in Landsberg heran. Rund 658 Neubau-Wohnungen entstehen dort, die durch den Lady-Herkomer-Steg direkt an die Altstadt angebunden sind. Seit einigen Monaten leben die ersten Eigentümer und Mieterinnen im wachsenden Viertel. Das LT hat vor Ort nachgefragt, wie es sich neben einer Großbaustelle lebt.

