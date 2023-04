Wohnmobil fängt in Landsberg Feuer

In Landsberg brennt ein geparktes Wohnmobil. Die Feuerwehr ist schnell vor Ort, dennoch entsteht ein hoher Sachschaden.

Die Feuerwehr Landsberg ist am Donnerstag gegen Mittag zum Brand eines Wohnmobils an der Irving-Heymont-Straße in Landsberg gerufen worden. Laut Polizei hatte ein Taxifahrer das Feuer zuvor bemerkt, das laut Polizeibericht wohl durch einen technischen Defekt im Bereich des Motors ausgelöst wurde. Die Fahrerkabine brannte in der Folge aus.

Den Vollbrand des gesamten Fahrzeugs konnte der schnelle Feuerwehreinsatz verhindern, so die Polizei. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden dürfte sich aber auf etwa 20.000 Euro belaufen. (AZ)

