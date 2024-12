Das Steuerteam Landsberg/München möchte in der besinnlichen Zeit des Jahres ein Zeichen der Solidarität und Unterstützung setzen. Sie freuen sich eine Spendenübergabe an die Lebenshilfe Landsberg gGmbH und den Kunstverein Landsberg e.V. bekannt zu geben. Diese beiden Organisationen leisten wertvolle Arbeit in unserer Gemeinschaft.

Icon Vergrößern Spendenübergabe an die Lebenshilfe, v.l.n.r. Stefan Held (Geschäftsführer Steuerteam GmbH), Christoph Lauer (Lebenshilfe Landsberg gGmbH) und Claudia Jenewein (Geschäftsführerin Steuerteam GmbH). Foto: Sabrina Marschel Icon Schließen Schließen Spendenübergabe an die Lebenshilfe, v.l.n.r. Stefan Held (Geschäftsführer Steuerteam GmbH), Christoph Lauer (Lebenshilfe Landsberg gGmbH) und Claudia Jenewein (Geschäftsführerin Steuerteam GmbH). Foto: Sabrina Marschel

Die Lebenshilfe Landsberg setzt sich für die Integration und Unterstützung von Menschen mit Behinderungen ein, während der Kunstverein Landsberg kulturelle Projekte fördert und kreative Ausdrucksformen ermöglicht. Sie sind stolz darauf, einen Beitrag zu leisten, der beiden Institutionen zugutekommt und hoffen, dass die Spende dazu beiträgt, ihre wichtigen Projekte und Initiativen weiterzuführen. Das Steuerteam wünscht ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest sowie einen guten Start ins neue Jahr.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.