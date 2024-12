Zeitwunder gibt es seit mehr als fünf Jahren. Das Kosmetikunternehmen Zeitwunder in der Spöttinger Straße in Landsberg lud deshalb zu einem Open Door Event ein. Als Höhepunkt gab es einen Vortrag von Dr. Matthias Aust über Anti-Aging-Behandlungen, die Zeitwunder in Kooperation mit Aust Aesthetik anbietet. Diese Behandlungen sind nicht mit OPs verbunden wie beispielsweise das TCA-Peeling. Zudem konnte man die neue Weihnachtskollektion kennenlernen. Auf dem Bild: Andrea Aust, Matthias Aust (Aust Aesthetic), Julia Mihaljevic und Julia Zeder von Zeitwunder.

