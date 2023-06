Landsberg

vor 49 Min.

Zerstörtes Biotop: Naturschützer kritisieren Stadt scharf

Plus Auf dem ULP-Gelände in Landsberg wurde kräftig gerodet. Ein früheres Biotop ist verschwunden. War das von Anfang an einkalkuliert?

Von Thomas Wunder Artikel anhören Shape

Die Zerstörung eines Biotops auf dem Gelände des neuen Stadtviertels Urbanes Leben am Papierbach (ULP) in Landsberg hat nicht nur im Stadtrat hohe Wellen geschlagen. Nördlich des Jugendzentrums in der Spöttinger Straße war einst der Eisvogel heimisch, jetzt sind nur noch ein paar Sträucher und wenige Bäume übrig. Scharfe Kritik kommt vom Bund Naturschutz. Peter Satzger, der Vorsitzende der Kreisgruppe, sagt, die Zerstörung des Biotops sei von Beginn an in Kauf genommen worden. Was er jetzt fordert und wie sich die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt zu dem Fall äußert.

Das einst etwa 600 Quadratmeter große Biotop, auch "Wassergasse" genannt, speist sich aus dem Papierbach beziehungsweise Hungerbach. Es stellt ein „Inselbiotop“ dar. Im Bebauungsplan „Am Papierbach“ heißt es, dass die Fläche so zu entwickeln ist, dass ihr ökologischer Wert auch langfristig bestehen bleibt. Nach Angaben der Stadtverwaltung sei 2017 festgestellt worden, dass der Wasserstand des Papierbachs sehr niedrig und dadurch der Bereich komplett trockengefallen war. Bei einem Termin im Herbst 2022 mit Vertretern des Bauherren (ehret+klein, Am Papierbach Entwicklungsgesellschaft), den Landschaftsarchitekten, der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamts und dem Bauamt der Stadt wurde der aktuelle Zustand beurteilt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen