Landsberger Christkindlmarkt eröffnet: "Folgen Sie einfach den Lichtern"

Der Landsberger Christkindlmarkt wurde am Montagabend eröffnet. Rund 70 Fieranten und Fierantinnen sind heuer auf vier Plätzen mit dabei.

Die Eröffnung des Landsberger Christkindlmarktes gehört in jedem Jahr zu den Aufgaben, auf die sich Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) besonders freut und mit ihr die vielen Landsberger Christkindlmarkt-Fans. Knapp 70 Fieranten sind in diesem Jahr mit dabei und für Baumgartl ist der Markt "vor allem ein Ort der Tradition und ein Ort des Miteinanders". "Hier kommen viele Menschen fröhlich zusammen, genießen diese besondere Atmosphäre. In einer hektischen Zeit ist das die Gelegenheit, innezuhalten, sich zu begegnen und die Gemeinschaft zu stärken", sagt sie am Montagabend.

Der Christbaum am Hauptplatz leuchtet zum ersten Mal in diesem Jahr. Foto: Thorsten Jordan

Der Christkindlmarkt erstreckt sich wie im letzten Jahr vom Hauptplatz über die Ludwigstraße und den Georg-Hellmair-Platz bis zum Roßmarkt und Infanterieplatz. "Folgen Sie einfach den Lichtern, dann sind Sie immer richtig", so Doris Baumgartl in ihrer Rede.

Für alle Kinder sei wichtig: Es gibt wieder eine Weihnachtstombola mit vielen Preisen. "Ihr braucht nur die vier Plätze besuchen, eure Karte abstempeln und in den Briefkasten am Infanterieplatz werfen", so Baumgartl. Und für alle anderen ein Tipp: "Schauen Sie auch bei unserer neuen 'LechStadtHütte' auf dem Hauptplatz vorbei, die die Stadt gemeinnützigen Vereinen und sozialen Einrichtungen zur Aufbesserung ihrer Vereinskasse kostenfrei zur Verfügung gestellt hat."

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl begrüßt die Besucherinnen und Besucher des Christkindlmarktes. Foto: Thorsten Jordan

Der Christbaum kommt dieses Jahr aus der Gemeinde Hurlach, es ist eine 15 Meter hohe, edle, herrlich gewachsene Weißtanne und schon 45 Jahre alt. "Er trägt schon 100 unserer großen roten Weihnachtskugeln, aber noch ist er dunkel. Denn für die Lichter brauche ich Ihre Unterstützung", so Baumgartl. Und so zählen alle Besucherinnen und Besucher von fünf nach unten und bringen so den Baum an diesem Abend zum ersten Mal zum Leuchten. "Ich wünsche Ihnen allen im Namen der Stadt Landsberg, im Namen des Stadtrats und unserer beiden Bürgermeister und ganz persönlich eine wunderbare Adventszeit, viele unvergessliche Momente und möge diese festliche Zeit für Sie alle erfüllt sein von Freude, Liebe und Frieden."

Was wünscht sich denn ein Christkind an Weihnachten

Das Christkind (in diesem Jahr Yvonne Skaper aus Weil) ist in diesem Jahr nicht nur für die Wünsche anderer da, sondern hat auch einen ganz eigenen an alle, den es folgendermaßen formuliert. "Dem Christkindl wird schwindelig, wenn es daran denkt, wie so mancher Wunschzettel in einen Roman umschwenkt: Ein Auto in Rot, eine Jacke mit Tasche, Puppenkleider in Massen und ein Computer, das wäre klasse! Wo bleibt der Mensch, darf ich das fragen? Das Landsberger Christkind möcht zu all dem sagen: Bescheidenheit ist eine rechte Zier, besonders die Tage ist's weit passender als Egoismus und Gier. Wenn das Christkindl einen Wunsch äußern darf, nur ausnahmsweise, dann wäre das bestimmt keine Luxusreise: Was das Christkindl sich wünscht, ist auf den Punkt gebracht, Zeit für den Nächsten und familiäre Eintracht."

Lesen Sie dazu auch

Wie funktioniert nun die Tombola? Der Landsberger Christkindlmarkt lädt seine Besucherinnen und Besucher wieder zu einer Rundweg-Tombola unter dem Motto "Suchen. Stanzen. Gewinnen!", ein. Die Teilnahmekarten liegen während der Öffnungszeiten des Christkindlmarktes an der Station am Infanterieplatz und im Historischen Rathaus aus. Auf jedem Standort des Marktes gibt es eine von vier Stationen. Diese sind mit einem entsprechenden Schild gekennzeichnet. An diesen Stationen liegen dann Motivlocher bereit, um die Teilnahmekarte zu stanzen. Die gestanzte und beschriftete Karte kann bis spätestens 22. Dezember in den Briefkasten auf dem Infanterieplatz eingeworfen werden. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt, die Preise können dann im Sportzentrum abgeholt werden.