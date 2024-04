Landsberg

In der Landsberger Gastro-Szene tut sich im Frühjahr einiges

Im ehemaligen Café Lauterbach in Landsberg wird ab Mai im „Ana“ vietnamesisch gekocht. Das Foto zeigt die neuen Pächter mit der Eigentümerin und deren Lebensgefährten: (von links) Thi Huong Pham, Klaus Dander, Konradine Gebhard und Huy Binh Nguyen.

Plus In der Waldwirtschaft Sandau wird bald kroatisch gekocht und im ehemaligen Café Lauterbach vietnamesisch. Neuigkeiten gibt es auch zu Nonnenbräu und Nudelwerk.

Im ehemaligen Café Lauterbach in Landsberg wird demnächst vietnamesisch gekocht. Die Waldwirtschaft Sandau schließt Ende April – und wird nur gut eine Woche später mit neuen Betreibern wieder öffnen. In Landsbergs Gastro-Szene ist in diesem Frühjahr reichlich Bewegung. Unsere Redaktion gibt einen Überblick.

28 Jahre lang gab es das Café Lauterbach am Landsberger Flößerplatz. Im Herbst vergangenen Jahres war für Katharina und Dieter Lauterbach Schluss. Der Pachtvertrag lief aus und das Ehepaar entschied sich, seinen Ruhestand anzutreten. Seither hat Eigentümerin Konradine Gebhard mit vielen Interessenten gesprochen, die künftig das Gebäude zwischen Adolph-Kolping-Straße und Schrannengasse gastronomisch nutzen wollen. Weil es das Angebot bisher in Landsberg so nicht gibt, habe man sich für die vietnamesische Küche entschieden, sagt Gebhards Lebensgefährte Klaus Dander im Gespräch mit unserer Redaktion.

